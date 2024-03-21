哈馬斯：對停火提議做出消極回應

中評社香港3月21日電／巴勒斯坦抵抗組織哈馬斯沒有回應以色列的要求，並宣布為可能實現的停火放棄之前批准的問題。



TRT消息，哈馬斯運動政治局委員哈姆丹表示，他們響應了卡塔爾和埃及調解人的要求，在與以色列達成加沙地帶停火協議方面表現出了靈活性。



哈姆丹在黎巴嫩首都貝魯特舉行新聞發布會時發表了以下言論：



“巴勒斯坦抵抗組織提供了靈活性，為達成協議鋪平了道路。根據我們認為協議所必需的原則和基礎提出了全面的觀點。必須在停止襲擊、遣返流離失所者和加強援助方面滿足人民和抵抗運動的優先事項。”



哈姆丹指出，哈馬斯也透露了其對交換囚犯文件的立場，並且說道：“該組織在這個問題上表現出了極大的積極性和靈活性，並決心克服協議的障礙。我們試圖縮短停止屠殺的時間以及針對我們手無寸鐵的平民的種族滅絕戰爭。”



哈姆丹強調，哈馬斯回應了調解人的要求，並提供了靈活性，為達成協議鋪平了道路，現在輪到以色列，哈姆丹說：



“等待占領者放棄試圖抓住機會拖延時間，散布混亂，對確保援助的安全人員、警察和民政委員會的襲擊以及停止威脅入侵拉法市。”



哈姆丹提醒以色列對哈馬斯向調解人提出的建議的反應總體上是消極的，並且說道，“他們不僅沒有回應我們人民和抵抗運動的要求，而且還通過調解人告訴我們放棄了他們之前轉達的已批准的問題。”



哈姆丹表示，“以色列在加沙地帶持續大規模處決完全是戰爭罪，美國總統喬·拜登政府應對以色列軍隊使用武器和美國公開支持以色列實施的屠殺負責”。