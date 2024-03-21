藍議員陳重文涉貪交保　北院更裁羈押禁見

國民黨台北市議員陳重文。（中評社 資料照) 中評社台北3月21日電／中國國民黨台北市議員陳重文，日前遭檢舉涉嫌收受監視器業者台北智慧光網負責人李慶煌千萬元賄款，趁著質詢機會施壓台北市府拉高預算，15日遭檢方聲押禁見後，台北地院裁定新台幣200萬元交保。檢方提出抗告後，高院撤銷交保裁定發回更裁，北院法官今天下午重開羈押庭，訊後認定陳重文確實有勾串之虞，且交保後仍有串證事實，更裁羈押禁見。



2023年12月至2024年1月間，李慶煌曾多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款給陳重文，陳事後在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。



調查指出，台智網負責3M寬頻光纖傳輸系統，監視器工程則發包給立錡雲端科技公司，而陳重文又有投資立錡雲端科技，與負責人康立錡交好，檢方認定其中有利益輸送關係。



檢廉日前搜索、約談陳重文，依貪污治罪條例違背職務收賄罪聲押禁見，不過，台北地院認為，陳重文坦承涉公司驗資本不實罪，但有關與康立錡以預先分配機關標案款項層轉得利等節，供述與證人說法有出入，仍駁回聲押，裁定200萬交保，檢方不服裁定抗告。



台灣高等法院審理認為，陳重文涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明及公司法資本不實等罪嫌重大，圖利罪是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有串證、滅證之虞，本案案情龐雜，有待檢察官查明。



裁定書又指出，陳重文具有民意代表身分，對涉案人員及證人具有一定影響力，交保後確有勾串證人的舉動，一審裁准200萬元交保，卻未具體說明保證金如何足以替代羈押，檢察官抗告為有理由，撤銷原交保裁定發回重裁。