台4月漲電價　工總籲用電衰退逾20%不調漲

台灣工總理事長苗豐強。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電／台“經濟部”22日將召開電價審議委員會，拍板4月新電價，調漲勢在必行，傳出可能上漲12%之多。台灣工業總會今天建議，用電衰退不滿10%調漲幅度減半、用電衰退介於10至20%調漲幅度減少3/4、用電衰退逾20%則不予調漲，避免衝擊傳統產業營運。由於目前120度以下每度電費僅1.63元，工總認為嚴重偏離電力成本，呼籲電價調漲應針對所有用電戶規劃妥適的調幅，才能達到全民節電的效果。



工總今天發布聲明指出，今年2月消費者物價指數（CPI）年增率3.08%，創下19個月的新高，1、2月的平均CPI上漲2.43%。“主計總處”最新預測今年全年CPI年增1.85%，當時尚未納入電價因素。



工總表示，加上醫療院所掛號費取消上限限制，並考量6月啟動夏季電價、企業2025年開始繳交碳費等因素，此時如大幅調高電價，勢必推升物價上漲，全年CPI漲幅恐超過2%。



為避免加劇通膨危機，工總建議，上半年的平均漲幅不宜過高，以降低對民生及產業發展的衝擊。



依台電統計資料顯示，工業用電約占56%、商業與住宅用電約占36%。工總表示，目前120度以下每度電費僅1.63元，已嚴重偏離電力成本，在照顧民生、穩定物價與兼顧產業前提下，建議電價調漲應針對所有用電戶規劃妥適的調幅，才能達到全民節電的效果。



以經濟發展而言，工總表示，雖然半導體相關產業表現不錯，但更多的傳統產業營運仍很艱困，企業若因大幅調高電價而成本上揚，導致須放無薪假或產生裁員連鎖效應，不僅對產業產生莫大的衝擊，也會影響勞工就業穩定。



為減緩電價調漲對用電衰退產業與勞工的衝擊，工總建議，用電衰退不滿10%調漲幅度減半、用電衰退介於10至20%調漲幅度減少3／4、用電衰退逾20%則不予調漲，避免艱困的傳統產業營運雪上加霜。

