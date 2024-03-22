中評關注：綠白裂痕深　柯P難有舞台

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北3月22日電（記者 鄭羿菲）2024大選後，“綠白合”話題時有媒體討論，但台灣民意基金會民調，有過半的52.1%民眾不同意綠白合組聯合政府，其中綠白各自支持者不同意比例也非常高，即使有新一輪的“蔡柯會”，也難撫平綠白裂痕。缺少行政資源的台灣民眾黨主席柯文哲未來4年恐難有舞台發展。



台灣民意基金會19日發表3月11日至13日的民調，在聯合政府部分，“綠白”合組聯合政府有52.1%不同意，僅有33.8%同意；其中，民進黨支持者有高達55.7%不同意、同意者僅有35.8%同意，而民眾黨支持者則有48.3%同意，略高於不同意的46.1%不同意。“藍綠”合組聯合政府有49.8%不同意，僅有40.3%同意、“藍綠白”合組聯合政府，則有過半的54.4%同意、36.3%不同意。



柯文哲在2024大選後，網路聲量驟減至高峰的不到20%，雖柯已對外表態參選2028，但如何在政治上保溫成為重大難題，儘管柯每週二、五都赴民眾黨團進行晨會，但柯不一定會受訪，再加上柯文哲近期都是私下拜會在大選期間幫過忙的地方士紳，公開行程非常少，以至於柯不再是受矚目的焦點。反觀中國國民黨“立法院長”韓國瑜，因具有公職舞台，網路聲量拔尖。



觀察柯文哲近期躍上台灣高端政治話題，是柯文哲14日中午應蔡英文邀請，赴“總統府”進行約2小時的牛肉麵午餐會，但話題卻是曇花一現，經過一週後已沒有媒體在談論。



民眾黨支持者有48.3%同意綠白合組聯合政府，略高於不同意，或許也是看清藍營無法有實質資源能讓予民眾黨好好發展，並認同民眾黨人才必須進入“綠白聯合內閣”行政歷練，否則前民眾黨“立委”吳欣盈、張其祿、賴香伶、陳琬惠都無法繼續在政壇累積能量，甚為可惜。



即便2024大選後，不少人討論賴清德與台灣民眾黨主席柯文哲“綠白合”的可能性，甚至是在“朝小野大”注定成為炮灰的賴政府第一任“行政院長”交給柯文哲，但如今看來民進黨支持者對柯文哲、民眾黨還是恨得牙癢癢，只是台灣民意基金會的民調是在3月11日至13日進行調查，而蔡英文邀柯文哲吃牛肉麵暢談2小時是在3月14日，後續會否成為“綠白破冰”的機會，還有待觀察。