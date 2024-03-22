政治味濃！林右昌拜會侯友宜溝通地方建設

林右昌赴新北市政府拜會侯友宜。(照:台內政部提供) 中評社台北3月22日電／台“內政部長”林右昌日前才拜會中國國民黨台北市長蔣萬安，27日再拜會國民黨新北市長侯友宜，就社子島相關開發與雙北交通等議題進行討論。林右昌肯定會面氣氛融洽，雙方坦誠直率地交換意見與建議，討論過程非常有建設性。侯友宜也邀林右昌每3個月來新北市一次，直接多溝通可以解決很多問題。



林右昌21日率“內政部次長”花敬群、“國土管理署長”吳欣修與地政司長王成機赴新北市府拜會市長侯友宜，針對如何加速蘆南蘆北區段徵收的推動進行交換意見。



林右昌表示，雙北地區的整體發展緊密相連，建議新北市政府要融入生活圈及區域發展高度來思考蘆洲地區和社子島聯外交通與大眾運輸系統整合，以及蘆社大橋的定位與建設期程，並與台北市政府共同思考區域性路網建構。



林右昌指出，蘆社大橋的興建雖有助於雙北間區域交通串聯及縮短交通時程，其功能及定位應儘早與台北市政府討論及確定方向，並將興建計劃具體落實於蘆洲南北側開發計劃中，方可有效處理兩地往返及發展所衍生的交通問題，也提醒要避免重蹈內科的覆轍。



另外，侯友宜所提的“蘆洲區南北側農業區區段徵收”都市計劃變更案審議。林右昌責成花敬群邀集雙北副市長與相關局處同仁進一步研商討論。針對蘆南蘆北區段徵收審議的重要課題，包括：醫療用地劃設、提高公共設施比例、增加社宅用地，在會中也有具體的研議方向，對於未來審議速度將有很大幫助。



此外，侯友宜也針對三重銀新未來城、十四張、板橋浮洲地區、灰磘地區等都市計劃、連結林口與八里的105號道路等建設，提出需要“內政部”協助的事項。林右昌請同仁詳細說明問題癥結與解決方案給新北市參考，侯友宜也立即明確指示局處回應辦理。



對於侯友宜表達歡迎林右昌常來新北市，最好3個月來一次，直接多溝通可以解決很多問題。林右昌說，只要能替新北市解決問題，我們都非常樂意一起來努力。