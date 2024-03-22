快評：美軍將領煸風點火　刺激兩岸緊張氛圍

中評社快評／美軍印太司令部司令阿奎利諾20日在美國眾議院軍事委員會聽證會上稱，各種跡象顯示，中國大陸將在2027年前做好攻打台灣的準備；只要指令一下，解放軍便有能力遵照時間表“武統台灣”。



大陸2027攻台？美軍將領、華府官員及智庫人士近年都熱衷猜測、炒作所謂“大陸攻台時間表”，仿彿台海戰爭迫在眉睫。阿奎利諾20日的言論，又一次煽風點火，渲染“中國威脅論”，企圖加劇台海的緊張局勢，挑動對抗，破壞兩岸及整個地區的和平發展。



台海緊張局勢近年不斷升溫，主因是民進黨當局“謀獨”挑釁及外力介入。大陸絕不允許台灣從中國分裂出去，加緊做各種準備、包括軍事準備是必然的。但是，大陸爭取和平統一的大方針沒有變，做好軍事準備不意味著就一定會武力攻台。



中國前駐美國大使崔天凱今年1月在一個研討會上指出，我們不會掉進有些人給我們設下的陷阱，他們提供軍援，為代理人戰爭提供武器，想讓中國人殺中國人。中國終將要實現國家統一，但是會以最符合全中國利益的方式實現統一。



中國外交部發言人林劍昨天在記者會上指出，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣搏擊的競技場，在亞太挑動對抗，製造分裂的是美方而不是中方。我們的底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。



不管美國人怎樣煽風點火，刺激兩岸緊張氛圍，台海和平的視窗都沒有關閉。大陸的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的前景。