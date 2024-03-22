規定預制菜“不添加防腐劑”

中評社北京3月22日電／據新華每日電訊報導，市場監管總局等六部門21日聯合發布《關於加強預制菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知》，首次明確預制菜定義和範圍，強化預制菜食品安全監管，明確了推動預制菜食品安全標準和質量標準體系建設的方向。



據業內統計，目前我國預制菜加工企業超過7萬家，2023年產值突破5000億元，正加速駛向萬億元賽道。針對當前預制菜產業出現的熱點問題，如何讓消費者吃得明白放心？如何推進預制菜產業規範健康發展？



首次明確預制菜定義和範圍



到底什麼算預制菜？對預制菜的概念，公眾一直比較模糊。



通知明確，預制菜應當兼具預制化和菜肴的特徵，突出工業化預加工特點和菜肴屬性，具備和符合規模化、標準化、潔淨化、規範化食品生產加工特點和要求。



中國農業科學院農產品加工研究所創新團隊首席科學家張春輝表示，明確預制菜定義和範圍，有助於提高生產企業“准入門檻”，規範行業發展，打消市場疑慮，落實預制菜企業食品安全主體責任、加強生產許可管理，營造良好產業發展環境。



通知還明確，預制菜是加熱或熟制後方可食用的預包裝菜肴，不包括主食類食品，如速凍面米食品、方便食品、盒飯、蓋澆飯、饅頭、糕點、肉夾饃、面包、漢堡、三明治、披薩等。



張春輝認為，這一規定將預制菜與淨菜、中央廚房等產業進行了邊界劃分，有助於防範“預制菜是個筐，什麼都能往裡裝”帶來的諸多問題。

