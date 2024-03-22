蘋果與中國供應鏈是雙贏關係

中評社北京3月22日電／據經濟日報報導，3月20日，蘋果公司攜3家供應商比亞迪、藍思科技和長盈精密在上海舉辦了一場分享會，集中展示其在智能製造、綠色製造以及人才培養方面的最新成果和進展。分享會現場，蘋果首席執行官蒂姆·庫克表示，“蘋果與中國供應鏈是非常融洽的雙贏關係。對於蘋果公司的供應鏈來說，沒有比中國更重要的地方了”。



進入中國市場30多年來，蘋果持續拓展在中國的供應鏈，加大投資，與廣大中國供應商合作，提高工廠的現代化水平。數據顯示，蘋果公司的200家主要供應商中有151家在中國生產，這200家供應商占其總採購的98%。庫克說，在公司層面，蘋果致力於與供應鏈夥伴在智能製造和綠色製造方面進行緊密合作。中國企業對智能製造、綠色製造的承諾和決心令他印象深刻。



比亞迪2008年成為蘋果的供應商合作夥伴，起初為蘋果提供金屬外殼加工，目前為iPhone、iPad、Apple Watch等多條產品線提供玻璃、結構件和組裝業務。合作10餘年間，比亞迪與蘋果共同打造了智慧工廠信息化體系，集成了從數據收集到數據可視化的全鏈條功能，使生產過程更加透明。同時將機器學習加入到測試、檢測、預測性維護、智能診斷等多個生產環節中，提升了生產和運營效率。比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福在分享會現場表示，“比亞迪願意繼續利用自身的研發能力、製造優勢和高品質服務，深化與蘋果的合作”。



為持續推進創新，蘋果不斷加大在華投資。今年3月12日，蘋果公司宣布將擴大在中國的應用研究實驗室，提升上海研究中心的能力，今年晚些時候還將在深圳開設新的應用研究實驗室，為整個區域的員工提供更有力支持。實驗室緊鄰生產和組裝基地，工程師們可以與供應商密切合作，分享高科技生產流程方面的專業知識，以實現實時調整，幫助供應商提高效率。



按照蘋果公司提出的目標，到2030年將實現所有產品全生命周期的碳中和。庫克表示，中國供應商在低碳減排和綠色製造方面作出了巨大貢獻。長盈精密是蘋果在再生材料創新和應用方面的合作夥伴之一，已實現使用百分之百再生鋁來生產Mac系列電腦的外殼。回收鋁的其中一個重要的原材料是外殼生產所產生的鋁屑。長盈精密在生產現場對鋁屑進行封閉收集、預處理和打包，之後送到專業的金屬回收熔煉廠進行再生熔煉。

