歐盟謀搶奪俄資產　供烏買武器

中評社北京3月22日電／據大公網報導，歐盟委員會20日提出一項方案，將從俄羅斯被凍結資產的利息收益中先挪用25億至30億歐元，用於為烏克蘭提供軍事援助。俄烏衝突爆發後，西方凍結了俄央行在海外持有的超過3000億歐元資產，其中超過1995億歐元在歐盟境內。俄方斥責這是“徹頭徹尾的土匪和強盜行為”，表示將利用一切可能的司法機制，在確保俄羅斯利益的情況下，以“非對等”方式進行回應。法律專家稱，歐盟此舉違反國際法，嚴重破壞作為資本主義制度基礎的私有財產不可侵犯原則。



歐盟計劃將俄羅斯被凍結資產90%利息收入用於支援烏軍武器，10%撥入歐盟的烏克蘭重建基金，預計7月向烏方支付第一筆資金25億至30億歐元。不過，該提案需要得到歐盟27個成員國一致同意才能通過，外界預計可能遭到匈牙利總理歐爾班反對。



自2022年2月俄烏衝突以來，俄羅斯存放在歐洲清算銀行超過1995億歐元的主權資產被凍結，這筆資產產生了約38.5億歐元的收益。隨著戰事進入第三年，西方國家的援烏資金逐漸枯竭，是否要挪用俄羅斯資產提上了討論日程。



“向全球投資者發出有害信號”



美國希望直接沒收所有俄被凍結資產，但歐洲央行警告，從長遠看，挪用其他國家央行的資產可能會損害歐洲作為安全資金儲存地的聲譽，並呼籲“超越這場單獨的衝突看待問題”，尋求用其他方式為烏克蘭提供資金。



歐盟上月決定先動用被凍結資產所產生的利息，為烏克蘭提供支援和戰後重建資金。歐盟委員會主席馮德萊恩2月28日提出，主張將俄羅斯資產的收益用於為烏克蘭購買武器。她聲稱：“這筆錢的最大用處，莫過於讓烏克蘭和歐洲成為更安全的地方。”分析指，在俄烏衝突持續超過兩年之際，西方仍然不斷想辦法向基輔輸送武器，和國際社會促和止戰的大方向背道而馳。

