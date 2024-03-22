韓國醫政博弈“滿月”　醫界考慮全面罷工

（來源：新華社） 中評社北京3月22日電／據澎湃新聞報導，韓國醫生抗議政府擴招的大規模罷工已持續逾一個月，韓國政府當地時間3月20日公布2025學年度全國醫學院擴招2000人名額分配方案。醫療界強烈批評政府這一做法，稱正考慮組織全面罷工。



與此同時，韓國醫學院教授團體決定從3月25日起將門診、手術、診療住院患者等行醫時間縮短至每周52小時，並將門診時間最小化，專注於診治重症和急診患者。醫療空缺或進一步加劇。



政府做了什麼



韓國醫生為抗議擴招醫學生罷工滿一個月之際，韓國政府終於取得了兩個進展。



一個是此前宣布對離崗醫生處以吊銷執照等處分從喊話到了實施階段。另一個則是公布擴招名額分配方案，這是韓國政府27年來首次發布醫學生擴招方案。韓媒稱這意味著該計劃“板上釘釘”，政府與醫療界已無談判空間。



雙方在此之前就已劍拔弩張。韓國保健福祉部於2月27日以違反《醫療法》以及《刑法》為由向警方控告了大韓醫師協會（醫協）的5名主要人士，包括醫協緊急對策委員會媒體宣傳委員長朱秀虎、醫協前會長盧煥圭、金澤宇、朴明夏和大韓兒童青少年科醫師會會長林賢澤，並於3月18日通報吊銷金澤宇和朴明夏的醫師執照三個月。這是此次醫生發起罷工以來，韓國政府首次正式吊銷離崗醫生行醫執照。



朴明河18日向韓聯社證實已收到政府發來的吊銷執照正式通知。依據處罰措施，他將從4月15日起被吊銷行醫執照3個月。



除上述兩人外，3月21日，韓國保健福祉部第二次官朴敏守宣布，政府將從下周起對違反返崗命令的醫生按照原則處以吊銷醫師執照等行政處分。此外，如果實習醫生月末之前不能返崗完成聘用登記，就不能繼續實習，也不能按程序成為住院醫師。若出現“實習空白”，實習和住院醫生成為專科醫生的時間或也將推遲一年。

