中方呼籲國際社會合力緩解敘利亞人道危機

中評社北京3月22日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽21日呼籲國際社會合力緩解敘利亞人道危機， 推動敘利亞問題政治解決。



耿爽在安理會敘利亞政治人道問題公開會上表示，在敘利亞政府和聯合國的共同努力下，跨境救援點已實現有效運轉。中方敦促有關方面積極配合，推動跨線救援取得進展。同時，國際社會也要加大對敘利亞人道援助，為敘全境的早期恢復項目提供充足、非定向的資金支持。單邊制裁和資源掠奪長期阻礙敘利亞經濟恢復、社會發展和民生改善。中方敦促有關國家立即停止相關不法行為，外國軍隊立即結束在敘利亞境內的非法軍事存在。



耿爽說，要推動敘利亞問題政治解決。近期召開的阿盟外長會重申對敘利亞主權和領土完整、反對外部干涉的堅定支持。中方相信來自地區國家的幫助，有利於為政治解決敘利亞問題注入新動力。中方歡迎聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒就落實安理會第2254號決議同各方廣泛接觸。國際社會應秉持“敘人所有、敘人主導”原則，鼓勵對話協商，尋找各方都能接受的解決方案。恐怖主義是敘利亞政治進程的長期威脅。中方歡迎敘利亞政府為打擊恐怖主義、維護安全穩定採取的相關措施。國際社會必須以零容忍的態度打擊敘境內一切恐怖主義。



耿爽說，本輪巴以衝突爆發以來，以色列向敘境內多個地點頻繁發動空襲，嚴重侵犯敘利亞主權和領土完整，中方對此深表關切。在巴以衝突持續的大背景下，各方必須保持克制，避免加劇緊張局勢，引發熱點共振和衝突蔓延。域外大國要為推動局勢降溫發揮建設性作用。國際社會也要付出加倍努力，合力管控加沙衝突，以實現齋月無條件停火為切入點，推動實現永久停火止暴，進而為包括敘利亞在內的整個中東地區的和平穩定注入更多正能量。