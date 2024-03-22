王滬寧分別會見朝、英兩國政黨議員代表團

中評社北京3月22日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧21日在京分別會見由朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男率領的代表團，來華出席第十二屆中英政黨對話的英國保守黨、工黨議員代表團。



會見朝鮮勞動黨代表團時，王滬寧表示，在習近平總書記和金正恩總書記關懷和指導下，中朝傳統友誼不斷鞏固和發展。今年迎來兩國建交75周年暨“中朝友好年”，中方願同朝方一道，把兩黨兩國最高領導人重要共識轉化為弘揚中朝友好的實際行動，深化團結協作，加強戰略溝通，共同營造和平穩定的外部環境。中國全國政協願為中朝關係發展作出積極貢獻。



金成男表示，在金正恩總書記和習近平總書記戰略引領下，朝中關係掀開新的歷史篇章。相信“朝中友好年”將促進雙方各領域交流合作，推動兩國社會主義事業取得更大發展。



會見英國兩黨議員代表團時，王滬寧表示，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，中國高度重視中英關係。我們歡迎英國企業繼續投資中國，共享發展機遇。中國共產黨願同英國保守黨、工黨等繼續保持多種形式的交往，不斷增進瞭解，縮小分歧，為雙邊關係發展營造良好政治氛圍。中國全國政協願為此作出積極貢獻。



英國前首席內閣大臣、英中協會會長利丁頓等表示，此次訪問增加了對中國發展的認識，加深了對英中合作機遇的認知，我們也願意讓更多英國各界人士深入瞭解中國，推動兩國加強交流往來和各領域合作，共同應對全球性挑戰。



石泰峰、王東峰等參加上述會見。