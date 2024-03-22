共建“一帶一路”倡議促進埃塞俄比亞發展

中評社北京3月22日電／據新華社報導，20日，一場以“一帶一路”為主題的座談會在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行。來自中埃塞兩國約50名政府官員、企業代表和專家學者，積極評價共建“一帶一路”倡議為雙方提供了合作平台，促進了非中互利共贏。



座談會由北京師範大學“一帶一路”學院組織。埃塞俄比亞外交部中東、亞洲和太平洋事務司司長格貝耶胡在座談會上表示，自2013年中方提出共建“一帶一路”倡議以來，該倡議已發展成為開放、包容、互利的全球國際合作平台。“共建‘一帶一路’倡議將繼續推動埃塞等共建國家的社會經濟發展。



來自埃塞俄比亞公路局的梅科嫩曾在2022年到北京師範大學留學，對共建“一帶一路”倡議印象深刻。他說，中企在埃塞承建了很多基礎設施項目且高效高質完成，這極大促進了當地的互聯互通，其中最具代表性的項目包括亞吉鐵路和埃塞第一條高速公路。



“授人以魚，不如授人以漁。”中國土木埃塞俄比亞工程有限公司黨委副書記吳久義表示，中企在埃塞的發展離不開當地政府長期以來的關心和支持，中企有責任落實好共建“一帶一路”倡議的有關項目，並聘用本土員工，在促進當地經濟社會發展的同時實現技術轉移。



中國國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平在發言時介紹說，共建“一帶一路”倡議已走過了輝煌十年，現在已經開啟了高質量發展的新階段。到目前為止，已經有150多個國家、30多個國際組織參與該倡議，合作範圍不斷擴大，合作層次不斷深入，合作領域也在不斷拓展。