國際勞工組織拒絕介入韓國醫生“辭職潮”

（來源：新華社） 中評社北京3月22日電／據央視新聞報導，韓國政府向集體辭職的醫生下達“返崗令”後，一家醫生團體以該命令違反強迫勞動相關國際公約為由，請求國際勞工組織介入。韓國雇傭勞動部21日說，國際勞工組織認定這一醫生團體不是工會組織，不屬於其介入範圍。



韓國政府2月初宣布2025學年度高校醫學院擴招2000人，遭到醫療界強烈反對，近萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，造成診療混亂。韓國政府2月底勒令辭職醫生返崗，警告違者將承擔法律責任，但大多數醫生拒絕執行。



上周，韓國實習和住院醫生協會致函國際勞工組織，以政府“返崗令”違反《1930年強迫勞動公約》為由，請求這一國際組織介入。



根據韓國雇傭勞動部的說法，國際勞工組織回應問詢時表示，根據相關規定，這一組織僅對政府、工會和雇主團體提出的請求啟動介入程序，但韓國實習和住院醫生協會不是工會組織，因此不予介入。



韓國實習和住院醫生協會證實這一消息。協會代理律師趙元益（音譯）說，國際勞工組織已於15日告知上述決定，但協會方面解釋其是韓國唯一代表實習和住院醫生權益的組織，再次提出介入請求。



韓國政府20日發布醫學生擴招名額分配方案，完成推行擴招計劃所需的全部行政程序。按韓國媒體說法，這意味著該計劃已“板上釘釘”，無需再與醫療界商議。醫療界強烈批評政府這一做法，考慮組織全面罷工。韓國全國醫學院教授緊急對策委員會15日宣布，來自16所大學醫學院的教授將於25日集體請辭。