展覽開幕在即　近百件展品從法國啟程赴華

中評社北京3月22日電／據新華社報導，故宮博物院和法國凡爾賽宮聯袂舉辦的“凡爾賽宮與紫禁城：17、18世紀的中法交往”展覽開幕在即，以凡爾賽宮藏品為主的近百件展品於近日起運前往北京參展。



本次展覽預計於4月至6月在故宮博物院舉辦。展覽將通過中法兩國博物館等機構收藏的精品文物，展現17世紀下半葉至18世紀中法雙方在科學、外交、商貿、技術和藝術創作等領域廣泛交流的歷史。



這次從法國啟程的展品主要來自法國凡爾賽宮、法國吉美國立亞洲藝術博物館、法國國家圖書館等機構，涵蓋瓷器、繪畫、書籍等多種類型。據悉，展品中有法國藝術家在中國藝術品影響下製造的“中國風”瓷器，有赴華法國傳教士所著回憶錄和書信的複製品，也有一些曾經被法國王室珍藏的器物，如1686年暹羅使節進獻給路易十四的“花鳥紋雕銀部分鍍金水壺”、路易十五國王衣帽間裡的乾隆年制景德鎮瓷瓶“香水噴泉”等。



擔任本次展覽共同策展人的凡爾賽宮文物部負責人瑪麗－洛爾·德羅什布呂訥對記者表示，該展覽旨在讓更多公眾瞭解17至18世紀中法之間鮮為人知的“特殊”關係。這段時期，中法雙方進行過“相互發現、彼此欣賞”的雙向交流。



2024年是中法建交60周年暨中法文化旅遊年，“凡爾賽宮與紫禁城”展覽被列入2024年中法精品人文交流活動清單。據悉，開展當天，法國凡爾賽宮皇家歌劇院管弦樂團將在故宮文華殿舉行開幕演出，同時開啟其首次在華巡演。