2023年度全國十大考古新發現結果發布

中評社北京3月22日電／據新華社報導，3月21日至22日，由中國文物報社、中國考古學會主辦的2023年度全國十大考古新發現終評會在京舉行。經項目匯報會、綜合評議，最終評委投票選出2023年度全國十大考古新發現，它們分別是山東沂水跋山遺址群，福建平潭殼丘頭遺址群，安徽郎溪磨盤山遺址，湖北荊門屈家嶺遺址，河南永城王莊遺址，河南鄭州商都書院街墓地，陝西清澗寨溝遺址，甘肅禮縣四角坪遺址，山西霍州陳村瓷窑址，南海西北陸坡一號、二號沉船遺址。



國家文物局副局長、中國考古學會副理事長關強表示，2023年，全國考古工作會召開，系統提出“大考古”工作思路，推動中國考古學拓展大格局、大視野，謀求大發展。過去的一年中，中華文明探源工程第五階段研究工作取得新進展，“考古中國”24個重大項目統籌推進，265項主動性考古發掘項目系統開展，1367項基本建設考古項目有序實施，實證中華文明突出特性。入選2023年度全國十大考古新發現的項目，是過去一年田野考古工作的突出代表。這些考古新發現，以更加鮮活的筆觸生動展示了泱泱中華的悠久歷史和博大文明，是自信之基、力量之源。



據瞭解，終評會評委通過抽簽方式從評審委員會專家庫中隨機抽取產生，21位評委分別來自中國社會科學院考古研究所、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、北京大學等單位。