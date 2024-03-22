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3名女性在日本熊本市政府前被刺傷
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2024-03-22 15:41:37
中評社北京3月22日電／據央視新聞報導，據朝日電視台報導，當地時間22日上午，3名女性在日本熊本市政府前被刺傷，嫌疑男子被警方當場逮捕。
據日本廣播協會（NHK）電視台消息，傷者被送醫時均有意識。
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