柯P批蔣萬安：台智光有弊　預算還多9千萬

民眾黨主席柯文哲在記者會上回應記者提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月22日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨台北市議員陳重文被控圖利監視器業者，台灣民眾黨主席柯文哲22日表示，他在台北市長任內唯一的辦法，就是盡最大力量監督台灣智慧光網相關預算，當初藍綠還聯手反撲。今天的問題是，為何事情鬧這麼大，隔了一年，蔣市府預算還敢編新台幣5.5億元，整整比他當年編列的預算多9000萬元，這實在是厲害。



檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局之後改以新合約費率換算。台智光李姓負責人向陳重文求助，陳重文多次透過公開與書面質詢方式，施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。



民眾黨主席柯文哲22日上午赴民眾黨團與“立委”進行晨會。



柯文哲會後受訪表示，台北市政府與台智光的網路傳輸契約，是在國民黨台北市長郝龍斌時代就簽了，且一簽就是25年。雖然他任台北市長時一直想解約，但法律上沒辦法。當時他唯一能做的就是盡最大力量去監督台智光的預算。他離開台北市政府時，最後一份公文上寫“財團勾結議會榨取國家錢財”，因為當時為此提出覆議，結果國民黨、民進黨竟然聯手推翻覆議。藍綠什麼時候合作過了？

