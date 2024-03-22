【世界兒歌日】學者點贊兒歌《孤勇者》

中評社北京3月22日電／據新華社報導，3月21日是世界兒歌日。兒歌，在每個人的童年中都留有深深的烙印，它是我們最早接觸的文學作品，為我們打開語言學習的大門。像《小兔子乖乖》《春天在哪裡》《小燕子》等經典作品，陪伴了一代又一代人成長，歷經數十載，仍舊在耳畔回響。



2024年3月18日，重慶市永川區永興幼兒園黨員老師向孩子們介紹“世界兒歌日”的由來，並帶著孩子們唱響《春天在哪裡》、《聽我說》、《祖國祖國我們愛你》等富有趣味和代表意義的兒歌。（陳仕川／攝 光明圖片）



經典兒歌為何能傳唱至今



談及經典兒歌之所以能夠經久不衰，上海大學中文系教授、創意寫作和兒童文學博士生導師譚旭東表示，一個重要原因是它們的歌詞都是很優秀的兒童詩或者傳統經典兒歌。“兒童歌曲的歌詞都是兒童文學意義上的兒歌。”譚旭東解釋說，兒歌從音樂上看指的是兒童歌曲，從兒童文學上看指的是適合兒童誦讀的、短小押韵的兒童詩。



比如《小兔子乖乖》本身就是一首朗朗上口的兒童詩，而且還有著吸引人的童話故事及教育意義——媽媽出門時告訴孩子不要給陌生人開門；又如《春天在哪裡》歌詞是由著名詩人望安所創作的兒童詩，後經潘振聲譜曲後成為經典兒童歌曲。



一首好的兒童歌曲，除歌詞外，譜曲也十分重要。譚旭東表示，好的兒歌譜曲需要符合兒童的心理，表現童心。像《小燕子》，節奏歡快，展示人們的欣喜之情，對孩子們來說頗具有感染力。



此外，經典兒歌的推廣傳播離不開全社會的共同努力。在幼兒園、學校，很多經典兒歌仍是老師對孩子們進行好習慣、好行為和思想品德教育的好幫手。此外，無論是在游樂場的旋轉木馬上，還是在大街小巷的搖搖椅、碰碰車中，很多經典兒歌也仍舊在播放、傳唱。

