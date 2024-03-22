中評社北京3月22日電／據人民日報報導，浙江省文化館開設傳統文化特色夜間課堂



這個嗩呐班，引來近五百人報名



3月18日晚7點，浙江省文化館，一曲嗩呐版《小叮當》吹響嗩呐班的課堂。



這是浙江省文化館全民藝術學堂的青年公益課堂之一，打眼一瞧，教室裡座無虛席，16名學員都是年輕面孔，身旁擺放著按要求自行準備的D調嗩呐，有的學員還給嗩呐做了彩繪、裝飾，用心程度可見一斑。



“這課可不好搶，當初報名就有近500人，能選中這門公益課程真是幸運。”95後學員陳欣一邊展示自己精心挑選的嗩呐，一邊說道，“我打算每節課都認真學，之後好在公司年會上露一手。”



授課老師名叫薛天龍，是浙江演藝集團民族樂團的一名青年嗩呐演奏者。年輕人對傳統民樂的熱愛，令他倍感驚喜，“我原本預期有30人報名就不錯了，現在有近500人報名，對我來說也是新的挑戰。”



“來，大家先試著吹出聲來。”薛天龍說完，教室裡的16支嗩呐一齊奏響，場面頗為震撼，就是聲音有高有低、有弱有強，聽上去不盡如人意。



“咱們吹嗩呐可以‘不靠譜’，但爭取‘著調’。”薛天龍輕鬆幽默的教學風格，讓教室裡歡笑聲不斷。這是嗩呐班的第二堂課，他從最基礎的樂理知識講起，帶領學員一點點熟悉嗩呐。

