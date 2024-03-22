春風又綠江南岸—重讀王安石《泊船瓜洲》

中評社北京3月22日電／據光明日報報導，錢鍾書的《宋詩選注》在論及王安石七絕《泊船瓜洲》“春風又綠江南岸”句中“綠”字時，舉了三位唐人採用同樣用法的詩句：一是丘為的“東風何時至，已綠湖上山。”二是李白的“東風已綠瀛洲草。”三是常建的“主人山門綠。”接著提出了一連串問題：“王安石的反復修改是忘記了唐人的詩句而白費心力呢？還是明知道這些詩句而有心立異呢？他的選定‘綠’字是跟唐人暗合呢？是最後想起了唐人詩句而欣然沿用呢？還是自覺不能出奇制勝，終於向唐人認輸呢？”客觀地說，王安石“春風又綠江南岸”的影響，要比錢先生所提到的那幾句唐詩大得多，也深受讀者喜愛。原因何在呢？



對綠字的錘煉



首先是宋人洪邁在《容齋隨筆》卷八中講的那個王安石改詩的故事：“吳中士人家藏其草，初雲‘又到江南岸’，圈去‘到’字，注曰‘不好’，改為‘過’。復圈去而改為‘入’。旋改為‘滿’。凡如是十許字，始定為‘綠’。”該故事讓這句詩插上了翅膀。經過比較，我們會發現安石先前所用“到”“過”等字，均為一般化敘述，都缺乏形象性，而用了“綠”字，此句詩便立刻變得形象鮮明生動起來，春風所到之處，江南岸綠色遍野，生機勃勃。能讓人聯想起杜牧《江南春》所描寫的“千里鶯啼綠映紅”的景象。“又”字告訴我們這種景象出現於寒冷的冬天草木枯萎凋零之後，所以能讓人感到特別溫暖、新鮮、愉悅。



那麼，這個“綠”字究竟好在什麼地方呢？我覺得這個“綠”字好就好在用了詞性活用的修辭手法。它本來是個形容詞，在句中卻用成了動詞，這樣就既起了動詞的作用，又收到了形容詞的效果。而且，這個“綠”字還採取了使動用法，即春風使江南岸變綠了，這樣便展現出了江南岸變綠的原因與過程，讓人印象深刻。錢鍾書所提一連串問題其實暗含批評之意，但詞性活用是一種修辭手法，唐人能用，宋人當然也能用。王安石即使受到前人啟發，但能做到青出於藍而勝於藍，且毫無斧鑿拆補痕跡，應當予以充分肯定。

