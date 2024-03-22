特朗普競選搭檔人選呼之欲出

圖：2022年11月，特朗普（左）和盧比奧在邁阿密出席造勢活動。\美聯社 中評社北京3月22日電／據大公網報導，綜合《紐約時報》、NBC報導：美國前總統特朗普或已鎖定2024年共和黨總統候選人提名，多名知情人士透露，佛州參議員盧比奧、俄亥俄州參議員萬斯、南卡羅來納州參議員斯科特、南達科他州州長諾姆等人均在特朗普的潛在副總統候選人名單上。



特朗普的一名顧問透露，現在還處於初期階段，目前還沒有直接聯繫任何人。



NBC指出，現年52歲的盧比奧雖然年紀輕，但在聯邦政府任職的時間比副總統哈里斯還長。他出生於邁阿密古巴工人移民家庭的背景被視為能夠為特朗普吸引少數族裔選民的有利因素。



然而，特朗普和盧比奧都來自佛州，這又產生了一個新的問題，美國憲法禁止正副總統候選人來自同一州。特朗普和盧比奧的發言人對此問題均拒絕發表評論。



《紐約時報》稱，萬斯可能是特朗普最為滿意的人選之一，因為他覺得萬斯和自己最為相似。如果為了正面應對“拜登哈里斯”的組合，特朗普可能會選擇一位女性副手，諾姆和紐約州眾議員斯特凡尼克都有出線可能。



康奈爾大學電影和媒體研究教授謝潑德稱，諾姆“美國小姐般的白人女性氣質”，可能被特朗普視為他“最完美的裝飾品”。