台灣梅派傳人將台北獻唱致敬梅蘭芳

中評社北京3月22日電／據中國台灣網報導，2024年是戲曲表演藝術大師梅蘭芳誕辰130周年。台灣梅派傳人魏海敏攜手島內民樂團體，將於23日和24日在台北台灣戲曲中心舉辦《在梅邊——天上人間》音樂會，向大師致敬。



記者從21日舉行的排練記者會上瞭解到，魏海敏將在音樂會上獻唱梵曲《天女散華》及《孟小冬》組曲，由台灣指揮家江靖波任樂團指揮，戴君芳任導演。音樂會將傳統戲曲與多媒體結合，打造一場影音盛宴。



梵曲《天女散華》創作靈感源自梅派經典《天女散花》，由台灣禪學大師洪啟嵩譜詞、魏海敏親自譜曲。《天女散華》鋪排節奏合宜，當中加入念白吟誦，魏海敏將化身雲岡石窟的天女，運用不同嗓音唱腔帶領觀眾穿越古今，還特別加入效果器，營造出土、風、火、水的意象，滿足人們對仙樂與天女的想象。



《孟小冬》組曲選自京劇歌唱劇《孟小冬》，由王安祈譜詞、鐘耀光作曲。本次音樂會，魏海敏將以歌唱劇形式，將孟小冬與梅蘭芳等人之間的情感糾葛娓娓道來。



今年是梅蘭芳誕辰130周年，梅葆玖誕辰90周年。魏海敏表示，作為梅派傳人，她將以此次音樂會向一代宗師梅蘭芳和其傳承者致敬。



“從2017年開始，我幾乎每年都辦‘在梅邊’專場，是向老師交一份‘作業’，也以此紀念老師，紀念梅派表演藝術帶給我的生命蛻變。”魏海敏說，今年是很重要的一年，她接下來還將赴北京、天津等地參加梅蘭芳誕辰130周年紀念活動。



魏海敏1957年生於台灣，幼年起便接受京劇表演培訓，初學刀馬旦，後習青衣。1991年，她正式拜梅蘭芳之子梅葆玖為師，專攻梅派藝術，曾獲兩岸戲劇界多項大獎。