南京江寧：直播助力兩岸青年創業者奮鬥追夢

中評社北京3月22日電／據中國台灣網報導，兩岸青年創業企業如何快速發展？近日，由南京市江寧區台辦主辦、南京台灣青年創業學院承辦的“初創企業直播變現如何找到流量密碼”活動在南京江寧舉行，助力在南京江寧奮鬥的兩岸青年創業者的發展。



2017年，南京台灣青年創業學院於南京江寧成立，占地2000平方米。隨著兩岸青創品牌活動的開展，如今，這個小舞台正成為許多台灣青年在大陸追尋大夢想的通道。



台灣青年姚善佩多次參與南京台灣青年創業學院的創業相關課程，目前投身寵物用品相關行業。活動現場，姚善佩向此次活動的授課講師常逍洳提問：“兩岸青年的初創企業如何在競爭激烈的市場中脫穎而出，實現直播業務的快速發展？”



不同發展階段的企業，在直播中的側重點也不同。常逍洳表示：“對於兩岸青創企業來說，企業創始人的個人賬號應與企業的官方旗艦店賬號做結合，企業創始人的個人賬號負責傳播企業文化、創始人初心和故事，從感性的層面觸達並感動用戶，從而塑造出一個立體的企業形象和品牌形象。”



“無論出於什麼發展階段的企業，都要從自身優勢的維度去選擇直播的側重點。”常逍洳舉例：“台灣鳳梨酥一向受到大陸民眾的喜愛。有些在大陸奮鬥的台灣青年，通過網絡賣台灣鳳梨酥，銷售非常火爆，這就是產地優勢。用戶意識會認為台灣鳳梨酥口感更正宗，這就是脫穎而出的一種方式。”



大陸青年汪潤甜從事全案策劃方面工作，其創立的企業2023年進駐南京台灣青年創業學院進行孵化。“我們該如何協助企業建立直播團隊？”汪潤甜希望通過授課講師常逍洳的講解，為其公司業務賦能。



“由於主播和運營人員培養的周期較長，對於初創企業來說，我們遵循的原則是只篩選不培養，找成熟的主播或者運營人員。”常逍洳認為，大陸網絡用戶規模龐大，互聯網產業高速發展，他希望為兩岸創業青年插上直播的“數據翅膀”，助力兩岸青創企業飛速發展。