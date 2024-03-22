以文會友　傳情兩岸—兩岸書畫交流展舉辦

中評社北京3月22日電／據中國台灣網報導，3月18日，“以文會友·傳情兩岸”兩岸書畫交流展在溫州美術館舉行，來自兩岸的書畫家們齊聚一堂，以書言志，以畫寄情，共繪兩岸美好未來。



本屆交流展作品以傳統水墨畫為主，除山水、花鳥、人物、書法等傳統畫作外，還有採用油畫、水彩等形式創作的藝術作品。交流展共展出台灣地區藝術家作品46件，溫州藝術家作品36件，吸引廣大民眾及書畫愛好者駐足欣賞。



台灣藝術交流團團長蔡先生表示，兩岸在藝術上有著共同的理想與理念，兩岸同胞也能夠秉持著中華文化精神，團結一心，讓中華文化藝術煥發光彩。在交流展開幕式上，蔡先生向溫州美術館捐贈了自己的水墨作品《富貴吉祥》。“作品寓意兩岸和平發展，日漸繁榮。”他介紹道。



活動中，溫台兩地書畫家現場即興潑墨作畫、書寫，用作品對話交流，表達了“文化本同源、兩岸一家親”的情感。



台灣地區藝術家孫女士自幼便在父母的藝術熏陶之中學習作畫，瞭解祖國山水。“通過兩岸交流活動，能夠親眼見到祖國壯麗山河，親身體驗發展變化，我一定會和台灣地區的親友分享所見所聞。”她感慨道。



台灣地區藝術家李女士首次攜作來溫參展，溫州秀美的城市風光和濃厚藝術氛圍讓她直呼靈感湧現，“這是我第一次來大陸參加文化交流活動，好山好水讓我特別想動筆，希望趕緊把這裡的所見所聞記錄下來，也迫不及待想要回去和台灣地區朋友們分享這次的交流感受。”



據悉，交流團還將到泰順等地開展采風創作、交流等活動。本屆兩岸書畫交流展將持續到4月21日，面向社會開放。（中國台灣網、溫州市台辦聯合報導）



