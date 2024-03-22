山歌唱響故鄉情　粵台宗親心連心

中評社北京3月22日電／據中國台灣網報導，台灣百名同胞回鄉交流活動啟動儀式近日在廣東梅州市舉行。高雄市月光山合唱團的台灣客家宗親以及梅州市當地藝術團的學員共100餘人出席活動。



啟動儀式後，梅州藝術團獻上客家山歌、杯花舞、漢劇選段，台灣高雄市月光山合唱團帶來客家文化情景劇《添丁》、客家歌大合唱等，所有表演都深深打上了兩岸客家同根同源、同文同宗的烙印。



月光山合唱團是由台灣客家文藝愛好者組合共建，在台灣客家人中擁有較高的知名度。台灣世界客屬總會高雄市分會理事長張文瑩在交流演出結束後表示，希望透過兩岸家鄉藝文的交流，展現兩岸同根同源的文化基因，增進彼此的情感交融。



據悉，廣東是台胞重要的祖居地之一。據統計，台灣有400多萬粵籍台胞，其中客家籍200多萬。近年來，粵台兩地客家地區間往來頻繁，以客家文化為紐帶的交流項目逐年增多，尋根問祖、兩地婚配數量不斷攀升，強化了兩岸同胞的情感紐帶，夯實兩岸交流的民意基礎。



在梅州活動期間，台灣高雄市月光山合唱團一行還先後參訪了海峽兩岸交流基地交流示範點——中國客家博物館、嘉應學院客家研究院，領略了梅州在客家文化方面的保護和傳承。（中國台灣網、廣東省海峽兩岸交流促進會、梅州市台聯會聯合報導）