來自台灣的“青春”與天津有個約定

中評社北京3月22日電／據中國台灣網報導，2024年3月的天津，迎來了不一樣的“青春”。12名台灣“青”年（首來族）在這個“春”天與天津碰撞火花、同話夢想，雙向奔赴、相約未來。



3月18日至20日，來自台灣新北市私立南山中學的2名老師和12名高中生一行，沉浸式體驗天津文化之韵、融合式感受學校教學之研、探索式領略近現代發展之美。



走進歷史



匠心獨運，走進非遺，古味津韵，文化傳承。南山中學師生們來到古文化街，感受“津門故里”延續著的城市文脈和傳統文化魅力。台灣師生們在這裡體驗了大量人文景觀、歷史景觀以及獨特的民俗風情，尤其印象深刻的是“指尖上”的傳承——泥人張彩塑。在非遺世界裡，見人見物見生活；在“藝者痴、技必良”的精益求精中，激發青少年追求卓越的內驅動力；在兩岸一家親的“夢娃”作品中，凝聚青春正能量，以“萌”築“夢”，攜手同行。



萬國建築博覽會，探索一座城的人文密碼。師生們來到五大道，在風格各異的歐陸風情小洋樓中感受多文化的碰撞，感受中西合璧的獨特建築風格和歷史的厚重感。從五大道到民園廣場，從意式風情區到梁啟超紀念館飲冰室，行走在歷史的長廊，每一塊磚、每一扇窗都在向師生們訴說著過去。它們是中國近代歷史的厚重見證，也是天津獨有的城市人文精神的象徵。師生們感慨於中式四合院與歐式洋樓、古與今、東方與西方的文化碰撞融合，感嘆著中華文化的開放與包容、活力與魅力。



走近天津



摩天輪——海面上的圓夢山河、圓事九州。上仰天子之渡靈氣，下擁九河下梢的風光。華燈初上，師生們夜游摩天輪，當升至最高處時，滿眼的天津，滿眼的美，華彩津城盡收眼底。海河上的獅子林橋、北安橋、大沽橋、解放橋……都化作五彩斑斕的絢景。

