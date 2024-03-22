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綠甲動沒人來？柯建銘嗆：羅智強說的別問我
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2024-03-22 12:04:33
民進黨團總召柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北3月22日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”日前因為遭到“立法院長”韓國瑜唱名3次不到，無法質詢，相關風波也導致民進黨“立法院”黨團今天進行甲級動員。但又遭到國民黨“立委”羅智強臉書上訕笑，民進黨甲動卻都沒有人在議場。對此，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說，甲動是會議攻防要注意的地方，或是下周議程等攻防，每個黨都有每個黨的運作，羅智強有什麼好說的。
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