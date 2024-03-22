全台環團彰化集結怒吼　批民進黨騙神又騙人

全台環保團體集結彰化鹿港鎮公所周邊，號召彰化人站出來，一同抵抗焚化爐新建。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月22日電（記者 方敬為）“經濟部”核准晶鼎公司在彰濱工業區新建焚化廠，引發民意反彈，民進黨“總統府”秘書長林佳龍、“行政院長”陳建仁等人在2024大選前曾允諾不蓋，但選後死灰復燃，甚至14日召開環評說明會，無視民眾抗議，逕自宣布會議完成。全台環保團體今天集結彰化，向官方發出怒吼，痛批民進黨政府騙神又騙人，揚言若不撤案將周周抗議，到政府正視民意為止。



“全台NGOs環境大會”22、23日在彰化舉辦，各地環保團體鑑於日前民進黨政府無視地方反對，仍照案辦理焚化爐新建環評說明會，22日特別在鹿港集結大會師，為彰化環境發聲，包括台灣環境保護聯盟、台灣公民參與協會、台灣環境資訊協會、惜根台灣協會、台灣生態學會、關懷生命協會、彰化環保聯盟、看守台灣協會等團體代表，齊聲呼籲民進黨政府踩煞車。



環保團體在鹿港鎮公所周邊道路遊行表達訴求，號召彰化人站出來，一同抵抗焚化爐新建。環團指出，彰化縣目前有9座焚化爐，為全台數量最多的縣市，“經濟部”工業局近期規劃在彰濱工業區新建焚化廠，增設兩座焚化爐，根本是罔顧地方民眾的健康，並指控得標的晶鼎公司未取得建照即動工，政府還護航，甚至選前稱不蓋，選後又復工，讓人無法接受！

