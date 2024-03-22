港大歷史與文明研究基地揭牌

中評社北京3月22日電／據大公報報導，由香港大學、北京大學、中國社會科學院三院校合作共建、依託香港大學中國制度研究中心運行的歷史與文明研究基地，昨日（21日）在港大舉行揭牌儀式並啟動首屆歷史與文明論壇。研究基地旨在探索中國歷史與文明研究的新前沿，香港大學校長張翔表示，相信研究基地的成立將為中華文明與世界文明之間的持續對話做出獨特貢獻。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東、香港特區政府政務司副司長卓永興、香港大學校長張翔、北京大學副校長王博等出席並主持揭牌儀式。



揭牌儀式在香港天籟敦煌樂團的中樂演出中拉開帷幕。張翔在歡迎辭中表示，歷史是民族主體性的基石，正是通過歷史，一個民族形成了對自己身份主體性的認同，並向世界傳達自己的故事，中華文明數千年發展本身就是文明交流的最好例證，也是當今中國團結一致的歷史基礎。



王博表示，今次揭牌是香港大學人文與社科類發展的盛事，也是內地與香港學術交流的盛事。他指出，歷史與文明研究基地的成立提供了一個新的平台，將進一步深化北京大學與香港大學以及中國社會科學院在學術研究、人才培養、思政服務等方面的合作。他期待基地立足香港，融入中國，面向全球，促進相關領域學者深入交流，培育能夠回答時代之問的優秀學術成果，服務香港由治及興的需求，助力更好融入國家發展大局。



卓永興在致辭中提到，中國歷史源遠流長，中華文明一直是瑰寶級的研究主題，對中國以至全球各地帶來珍貴的啟示。“新成立的歷史與文明研究基地，將透過深入研究國家和香港的歷史遺產和多元文化與文明，以及舉辦不同的文化活動，培育青年人的國家意識，加深他們對中國文化與歷史的瞭解。基地也將成為連繫世界的橋樑，吸引更多內地與國際的青年學生與研究人員來港。”



而後開始的首屆歷史與文明論壇上，王博、著名導演柯文思、香港城市大學中國文化中心首任主任鄭培凱分別就悠久歷史與博大文明、文化交流、文明互鑒等話題展開交流。