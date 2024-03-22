復活逝者？AI變現不能無倫理底線

中評社北京3月22日電／據新華每日電訊報導，近日，一些商業機構聲稱只要“一張照片”和“一段人聲錄音”，就能利用AI技術“復活”逝者，讓其親屬緩解相思之苦。為證實其能力，部分商家還使用AI技術“復活”了一些已故明星，以此達到招徠顧客的目的。這一行為迅速在社交平台上引起關注，一些被“復活”藝人的親屬對此強烈不滿，要求删除視頻。



AI技術正站在風口上，存在巨大的商業想象空間。但是，在“技術變現”的過程中，應以恪守倫理為原則，以遵守法律為底線。民法典第994條明確規定，“死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體等受到侵害的，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任；死者沒有配偶、子女且父母已經死亡的，其他近親屬有權依法請求行為人承擔民事責任。”這就意味著，即使斯人已逝，其面容、聲音等特徵信息仍受法律保護。上述事件中，商家若沒有取得相關近親屬的同意授權，就涉嫌違法。



用AI技術來延續親人的“數字生命”，還必須恪守倫理底線、彰顯技術溫度。不久前，一位短視頻博主為了撫慰自己的奶奶，利用AI換臉技術，將因病去世的父親“復活”，網友紛紛點贊。如此善意地使用技術，既為生者留念想，也為逝者保尊嚴，應當被鼓勵。這與某些只為博流量、謀利益的做法形成了鮮明的對比。



在堅持正確價值導向的前提下，將前沿技術進行商業轉化不僅能帶來可觀的經濟利益，也能反過來助力技術水平的提升。當下，有人用AI技術找到了程序中的“BUG”，達到了降本增效的目的；有人用AI技術“開天眼”，幫助醫生在患者的CT圖像中找病灶；還有人把AI技術用在影視作品的特效製作中，以此提升影視劇的觀賞性。這些真實的案例都能產出高附加值的經濟效益，也是“技術向善”的重要體現。



從“一鍵脫衣”到“復活生意”，在技術發展的過程中，行業參與者不能將牟利訴求建立在他人的痛苦之上。針對此類不法現象，有關部門也應採取措施，維護法律的嚴肅性，營造清朗的網絡空間。