允許菜筐上地鐵，城市治理容得下溫情

中評社北京3月22日電／據新華每日電訊報導，近日，有網民在網絡問政平台上建議重慶公交及地鐵禁止乘客攜帶菜筐。重慶軌道交通部門對此回應稱，軌道交通的服務宗旨是“以人為本、服務民生”，乘客攜帶的物品合法合規即可。這條充滿人情味的回答，引發不少網民點贊。



“背簍、菜筐＋地鐵”，可以說是很有重慶辨識度的一個場景。在重慶軌道交通部分站點，每天清晨都會迎來一群特殊的乘客——附近街鎮的菜農，他們或背著竹篾編織成的背簍，或用一根扁擔挑著菜筐，裡面裝滿新鮮的當季蔬菜，乘坐早班地鐵前往市區的各個農貿市場擺攤賣菜。為最大程度方便菜農們，站內的工作人員也會提供力所能及的幫助，為每一位乘客提供安全、便捷、舒適的出行服務。



作為城市公共交通系統的重要組成部分，不斷織密的城市軌道交通網絡，在方便老百姓出行中扮演著越來越重要的角色。無論是開通具有“背簍專線”色彩的軌道交通列車，還是面對“禁止帶菜筐上地鐵”提議時有禮有節地回應，都是重慶這座城市包容性和溫度感的具體體現。



背簍雖小，承載的卻是一個個家庭的生計，也關係到很多市民的盤中餐。公共交通本該既容得下上班族，也容得下人間煙火。就像一位網友所說：“菜農的背簍和上班族的筆記本，本質上沒有區別。”



重慶近些年以“8D魔幻大都市”聲名遠揚，而其富有煙火氣、包容心的一面，更顯出可愛，更讓人敬佩。重慶此次的暖心回應，彰顯出一座城市的人情味，就像“一鍋容四海，五味煮八鮮”的重慶火鍋一樣，包容開放、熱情耿直、爽朗大方正成為重慶鮮明的城市品格。



杭州圖書館免費向拾荒者開放、廣州夜市推行“高效服務＋包容監管”……城市不應該都像一個模子刻出來的，城市治理更不應該是冷冰冰的。一座城市的文明程度與它對不同階層人群的接納程度成正相關。重慶“菜筐＋地鐵”體現出的不僅僅是這座城市經濟往來的發達，更體現出這座城市的包容、友善和愛。



包容性強的城市更有溫度。城市的包容性體現在公共空間、住房、教育、發展機會等多個方面。在不斷推進中國式現代化的時代背景下，老百姓對城市溫度還有更多期待，我們也樂見城與人“雙向奔赴”的故事不斷湧現。