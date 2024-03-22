中國援建尼泊爾一醫院項目順利完成

中評社北京3月22日電／據人民日報報導，3月17日，中國援尼泊爾辛杜帕爾喬克縣醫院恢復和改造項目順利完成。該醫院位於尼泊爾巴格馬蒂省辛杜帕爾喬克縣，承擔著向全縣提供基本醫療服務的職責。作為中國援助尼泊爾災後重建的25個項目之一，這一“小而美”民生項目的完成，將進一步改善當地醫療環境，為約6萬居民提供更完善醫療服務，成為中尼友好合作的見證。