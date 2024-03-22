墨西哥反對美國得州“歧視性”移民法

中評社北京3月22日電／據新華社報導，墨西哥外長巴爾塞納21日說，墨西哥政府強烈反對美國得克薩斯州移民新法，認為該法律不公正且具歧視性。墨西哥政府當天就此向美國聯邦第五巡回上訴法院提交了“法庭之友”文書。



美國最高法院19日允許得克薩斯州執行該州一條有爭議的移民法律，賦予當地執法人員逮捕並驅逐非法移民的權力。該法律生效數小時後，被美國聯邦第五巡回上訴法院“叫停”。



巴爾塞納21日在墨西哥瓦哈卡州舉行的發布會上說，墨西哥政界一致反對這條不公正且具有歧視性的法律。墨西哥在得州的領事館將為保護同胞做相應準備。



墨西哥政府21日向美國聯邦第五巡回上訴法院提交“法庭之友”文書，提出得州移民法將對在美國的墨西哥人社區以及墨美雙邊關係產生負面影響。文書提到，該法律可能導致得州執法人員對墨西哥公民和“看起來是拉丁裔”的個人進行不當騷擾、逮捕、驅逐和刑事定罪，營造了一種“不確定、恐懼和脆弱的氛圍”，還將嚴重影響兩國貿易關係。



20日，墨西哥總統洛佩斯和墨參議院議長裡韋拉均公開對這條法律表示反對。19日，洪都拉斯外長雷納在社交媒體上發文說，該法將導致家庭分離，並助長歧視。



美國政府2023年2月公布的數據顯示，特朗普執政期間針對非法移民的“零容忍”政策導致近4000名非法移民子女與父母分離。