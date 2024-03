尷尬！賴視察無人機隊　零件“中國製造”

賴清德22日視察嘉義無人機研發中心,無人機螺旋槳驅動馬達出現made in China。(“總統府”提供) 中評社嘉義3月22日電/賴清德22日上午前往嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心視察,並與業者座談,意外被發現能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上出現“made in China”字樣。緯航天董事長羅正方趕緊澄清,展覽的無人機是目前與英國及土耳其兩國合作的“豺狼無人機”由於該無人機在土耳其仍屬於發展階段,因此使用到部分的中國零件。



羅正方解釋,目前測試階段使用,已能量產,未來將更換為台灣製造。



賴清德首場“信賴新政,穩健接棒”行程從新竹科學園區出發,今天是第2場次,在“經濟部長”王美花、產發署署長連錦漳與嘉義縣長翁章梁陪同下,前往嘉義縣參訪亞創中心,並與台灣20多家無人機業者進行交流座談。



號稱“無人機國家隊”不使用紅色供應鏈零件的廠商,卻被發現在搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上出現“MADE IN CHINA”字樣。



經緯航天表示,JACKAL一號機能夠垂直起降,搭載輕型多功能飛彈,執行空中無人作戰,無人機機身目前都是台灣製造,但8個協助平衡的碳纖維螺旋槳,目前測試階段先對外購買驅動馬達使用。目前已可自行生產,之後會將所有螺旋槳驅動馬達更換為台灣製造。