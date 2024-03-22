揭露“領導人民主峰會”的真面目

中評社北京3月22日電／據新華社報導，3月20日，在韓國舉辦的所謂第三屆“領導人民主峰會”在一片質疑和抗議聲中落幕。與前兩屆峰會不同的是，美國躲在幕後，將本屆峰會外包給韓國，在掩蓋美式民主霸權方面更具欺騙性。不變的是，峰會企圖在國際社會鼓動“民主對抗威權”敘事，構築所謂民主價值觀同盟。最終峰會黯然收場。就連美國智庫卡內基國際和平基金會都稱，“領導人民主峰會”機制效率不高、成果有限、可持續性不足。



所謂的“領導人民主峰會”是如何原形畢露並被國際社會嗤之以鼻呢？



美國倡議發起“領導人民主峰會”本就動機不純。美國一意孤行主導峰會議程設置，妄圖壟斷民主定義權，充當全球民主領袖，在國際上強化陣營對立和意識形態對抗。其本質是以民主之名行破壞民主之實的政治操弄，本身就是最大的不民主。在本屆峰會上，美國國務卿布林肯老調重彈，肆意污蔑中國在全球範圍內散布虛假信息。殊不知美國才是世界上最大的虛假信息散布者。美國在民主峰會上炒作遏華議題，其真實目的暴露無遺。大部分與會國對此心知肚明，並不願像美方期待的那樣選邊站隊。



美國所做的承諾口惠而實不至。很多參加峰會的國家都希望尋找志同道合的夥伴，尋求共同發展的機遇，更好應對共同挑戰。但美國在前兩屆峰會上宣布的合作項目都沒有落實，有的甚至陷入停滯狀態。一屆充滿空洞口號和虛假承諾的民主峰會怎麼會有公信力呢？這樣的民主峰會永遠走不進與會國的心，淪為清談館也就不足為奇了。



美國硬著頭皮把“領導人民主峰會”辦下去，無非是因為美國一向以“民主燈塔”自詡，在世界範圍強行輸出美式民主，嘗盡了以民主之名任意干涉他國內政、將自己的家規強加給國際社會的甜頭。美國從心底裡不願放棄這杆徒有虛名的民主大旗。美式民主就像皇帝的新衣，即使被叫破了沒穿衣服的真相，也還是只能裝作身著華服，在國際社會繼續招搖撞騙。



美國自身民主劣跡斑斑。兩黨爭鬥政治極化、金錢政治愈演愈烈、言論自由徒有虛名、司法系統無視民意、美式雙標虛偽至極。我們不禁要問，美國哪來的自信在民主問題上充當教師爺？美國只是國際社會的一員，又哪來的權力把世界劃分為三六九等並決定誰是民主國家？事實上，美國背負著巨額民主赤字。有調查顯示，65%的美國人認為美國民主制度需要重大改革，57%的受訪者認為美國不再是民主典範。美國要做的是先把自己的民主狀況搞清楚，而不是對其他國家指手畫腳。公然以意識形態劃線、在世界上製造分裂對抗的民主，絕對不是真正的民主。美國應當照照鏡子，看清自己，趁早收起“民主教師爺”的嘴臉。