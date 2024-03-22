印尼電商市場持續擴大

中評社北京3月22日電／據人民日報報導，印度尼西亞央行公布的最新數據顯示，2023年印尼電子商務交易額達454萬億印尼盾（1美元約合15702印尼盾），電商交易量較2022年也大幅增長，達到37.1億筆，預計2024年電商交易額還將增長7.2%。



印尼擁有龐大的消費市場、年輕的互聯網用戶群體以及不斷提高的智能手機和互聯網普及率，為其電商快速發展提供了堅實基礎。印尼互聯網服務提供商協會最新數據表明，2024年印尼互聯網用戶規模達到2.15億人，年輕群體占比近70%，整體互聯網滲透率為79.5%。印尼電商市場規模在東南亞地區占比超過一半，是東南亞規模最大的電商市場。



近年來，印尼政府通過完善政策法規、推出支持措施等助力電商行業提質升級。印尼政府於2017年發布了“電子商務發展路線圖”，旨在促進和規範網上消費，針對電商發展面臨的物流、融資、消費者權益保護、信息基礎設施建設、人才培養等問題採取了對應措施。2019年，印尼政府發布了電商相關法規，進一步規範了電商企業市場活動的合規性，加強了對電商平台的監管。政府還推出了包括稅收減免、貸款支持等多項政策，鼓勵國內外企業增加對電商行業的投資，同時吸引更多電商消費者。



根據印尼央行的數據，2023年，印尼數字銀行服務交易價值同比增長13.48%，達到58萬億印尼盾；數字支付平台交易額同比增長43.45%，總計近836萬億印尼盾。隨著政府不斷推動經濟數字化轉型，二維碼在印尼國內和跨境交易中的使用量同比增長130%，且印尼標準二維碼（QRIS）已被新加坡、泰國和馬來西亞等周邊國家採用，進一步促進了跨境交易。



印尼電商市場迅速擴大吸引了不少國際電商平台的目光，印尼政府也鼓勵國際企業深耕本土市場。例如，亞馬遜此前向一家印尼初創公司投資了8700萬美元，這是其首次在東南亞電商領域進行投資。中國電商企業也在尋求加強與印尼電商企業的合作，以提升其在印尼市場份額。



印尼貿易部長祖爾基弗利·哈桑表示，印尼電商交易持續增長，具有巨大發展潛力。未來政府將出台更多相關電商支持措施，助力完善電商生態系統建設，為中小微企業發展提供更多機遇，為產業經濟發展注入更大活力和動能。