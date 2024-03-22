非洲太陽能與儲能國際博覽會舉行

中評社北京3月22日電／據人民日報報導，2024年非洲太陽能與儲能國際博覽會3月18日至20日在南非約翰內斯堡舉行。展會吸引眾多新能源行業的國際知名企業參加，展示了前沿太陽能技術和新能源創新產品。非洲地區擁有豐富的太陽能、風能等可再生資源，積極挖掘該產業潛力對非洲的可持續發展至關重要。