聯合國秘書長：世界水日期待“以水促和平”

中評社北京3月22日電／據人民日報報導，3月22日世界水日到來前夕，聯合國秘書長古特雷斯在聯合國官網致辭說，人們在水問題上應攜手合作，增強應對共同挑戰的能力。



今年世界水日的主題是“以水促和平”。古特雷斯表示，為水行動就是為和平而行動……讓我們承諾共同努力，使水成為促進合作、和諧與穩定的力量，幫助創造人人享有和平與繁榮的世界。



古特雷斯說，合作保護水資源可為和平注入力量，使和平得以持續。對水的管理可加強多邊主義和社區之間的聯繫，增強應對氣候災害的韌性，推動在實現可持續發展目標方面取得進展，包括改善健康、減少貧困和不平等，以及促進糧食和水安全，這些目標正是和平社會的基礎。



聯合國2030年可持續發展議程中制定的可持續發展目標之一就是“為所有人提供水和環境衛生並對其進行可持續管理”。根據聯合國數據，在過去50年中，與水有關的災害導致的死亡人數占與自然災害有關的所有死亡人數的70%。目前仍有22億人生活在沒有安全飲用水管理的環境中。



聯合國呼籲，當人們在水問題上開展合作時，就會產生積極的連鎖效應，即促進和諧，創造繁榮，增強應對共同挑戰的能力。



世界水日於1993年1月18日在第四十七屆聯合國大會上確定設立，聯合國水機制負責協調每年的紀念活動，重點關注淡水的重要性。