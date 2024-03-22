美國電信詐騙案件增多

中評社北京3月22日電／據人民日報報導，預防詐騙來電應用程序“真實來電”與美國哈里斯民意調查日前聯合發布的最新版《美國垃圾郵件和詐騙報告》顯示，2023年超過5600萬美國成年人承認自己遭遇過電信詐騙，損失達254億美元。



根據美國全國消費者法律中心、美國電子隱私信息中心的數據，美國民眾每天會收到超過3300萬個詐騙電話。詐騙電話的目標通常是弱勢群體，包括針對老年人的詐騙。很多民眾的手機上還經常收到詐騙短信。例如，不法分子會冒充快遞公司通知包裹需要附加費用，或是謊稱該手機用戶中了大獎、能夠提供較低信用卡利率、幫助注銷聯邦學生貸款等，引誘人們打開短信鏈接，輸入信用卡號碼和密碼等個人信息。



布雷迪·麥卡倫是一名美國法警，在他接到的報警電話中，90%都是詐騙受害者打來的。“我每周至少會聽說有一個人被騙走錢財，不久前一名女士在電話中說她損失了3萬美元。”《紐約時報》報導說，根據美國聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心的數據，該中心收到詐騙受害者報告的總損失從2017年的14億美元增加到2019年的35億美元。



一些不法分子還利用人工智能等新技術“升級”詐騙手段。美國全國公共廣播電台報導稱，現在不法分子能夠實時搜尋受害者信息，並使用在線工具冒充真人或進行語音克隆進行詐騙活動。“真實來電”高級執行顧問兼行業發言人克萊頓·利亞布拉滕說：“人們需要比以往任何時候都更加警惕，因為生成式人工智能可能會改變遊戲規則，導致出現更複雜的騙局。”



去年，美國聯邦政府表示將開展“停止詐騙電話行動”，加大對電信詐騙者打擊力度，讓不法分子更難獲得民眾的聯繫方式。美國聯邦貿易委員會表示，有5家公司被指控幫助撥打非法營銷電話，面臨總計近1800萬美元的罰款。美國全國消費者法律中心高級律師瑪戈·桑德斯批評說：“一些供應商被反復告知，但依舊縱容詐騙電話，因為它們從這些交易中獲利。美國聯邦通信委員會應加大懲處力度。”