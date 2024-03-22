台製無人機用大陸馬達　藍委質詢陳建仁

藍委葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月22日電（記者 俞敦平）22日下午國民黨“立委”葉元之在質詢時，針對政府成立的無人機隊，其中一款軍用無人機使用了大陸製的螺旋槳馬達一事，大表不滿。陳建仁認為這件事沒甚麼大不了，因為只是展示品。他這樣的態度引起葉元之的不滿，痛批就是因為官員態度如此，廠商才會蠻不在乎，網民才會嘲笑是“中國無人機隊”。



22日下午“行政院長”陳建仁率相關部會首長赴“立法院”施政報告及備詢。



因應烏俄戰爭，蔡英文決定發展無人機隊。為此，在嘉義成立了亞洲無人機AI創新應用研發中心。賴清德今早視導該中心並與業者進行座談。過程中，被記者注意到一款能搭載輕型飛彈的無人機的螺旋槳驅動馬達上有“made in China”的字樣。業者解釋說，這是因為目前該無人機還在測試階段，而且已經可以量產。他們計劃在未來將這些馬達更換為台灣製造的部件。



質詢時葉元之指出，台灣無人機隊展示給賴清德的一款能夠搭載小型飛彈的無人機使用了“中國製造”的螺旋槳馬達。對此，“行政院長”陳建仁回應稱，該無人機仍處於測試階段，且台灣已有自產的螺旋槳可供使用，因此認為此事不用大驚小怪。



葉元之進一步追問台灣是否有能力自行生產這些部件，陳建仁確認台灣具備相關技術，但當時產量有限。對於為何使用“中國製造”的部件，陳建仁解釋說，這是在最初的測試階段由無人機製造商自行決定的。



葉元之對此表示不滿，認為民進黨政府應該堅持使用本土產品，特別是在有資安疑慮的情況下。他擔心這種態度可能會導致台灣軍事產業過度依賴“中國製造”的部件，同時還助長對岸軍事產的發展，他問陳建仁知不知道網友都笑說這是“中國無人機隊”？陳建仁則回應，若只是批評而不支持本土產業，將無助於無人機產業的發展。葉元之強調，若政府能明確要求廠商使用台灣製造的馬達，將有助於消除公眾的疑慮，不然不就變成兩岸一起發展軍事產業的情形。