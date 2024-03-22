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斯里蘭卡總理古納瓦德納將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-03-22 16:49:17


　　中評社北京3月22日電／據新華網報導，外交部發言人林劍22日宣布：應國務院總理李強邀請，斯里蘭卡民主社會主義共和國總理古納瓦德納將於3月25日至30日對中國進行正式訪問。

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