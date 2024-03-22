唐鳳：低軌衛星下半年有770個點可提供服務

唐鳳（右）、陳建仁等官員答詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月22日電（記者 張嘉文）對於民進黨政府發展低軌衛星以防止海底電纜遭中國大陸破壞的。民進黨“立委”今日質詢進度，“數位部長”唐鳳表示，低軌衛星One Web預計在5、6月可以提供服務，加起來到年底有770個點，能在緊急情況時提供服務。另外有關非同步中軌衛星，譬如太平島已經在測試，預計4月會調度頻寬，一旦調度好，就可以供太平島上的民眾使用。



去年2月，台灣與馬祖間2條海底電纜全斷，造成馬祖無法對外通聯。“國防安全研究院”示警，指大陸將持續運用類似手段，以破壞台灣的網路韌性，建議政府要建立備援機制，強化通訊網路韌性，並借鏡俄烏戰爭，發展低軌衛星。



民進黨“立委”吳沛憶今天下午在“立法院”質詢“行政院長”陳建仁此議題。陳建仁說，對於海底纜線的部分，我們確實是有在進行，怎麼樣加強它的韌性，包括搶救時間要快，然後要有備源基礎，也會設置相關保護所等。有關海纜部分，中華電信請“海委會”加強第一海纜的巡迴保護。



吳沛憶追問，目前加碼新台幣400億元的進度。唐鳳說，有關非同步中軌衛星，比如太平島已經在測試，預計4月會調度頻寬，一旦調度好，就可以供太平島上的民眾使用。



至於低軌衛星One Web，唐鳳說，能提供服務，應該是今年大概5月、6月，下半年應該就可以提供服務，加起來到年底，就會有770個點，能夠提供緊急的情況，包含我們自己的或者是更多的可能，外國跟我們一起搭配的，都會一起做資安測試。