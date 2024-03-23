黃志光：創科展多元活動剖析市場優勢

政府資訊科技總監黃志光（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月23日電（記者 段曉魯）香港特別行政區政府與香港貿易發展局昨日下午舉行記者會，政府資訊科技總監黃志光表示，香港國際創科展將舉辦一系列精彩的研討會，將邀請來自“非常法國，非凡創新”展團、政府資訊科技總監辦公室、上海市經濟和信息化委員會及不同創科企業的講者剖析最新創科趨勢。



黃志光表示，人才是創科發展的重要資本，今屆“香港國際創科展”和春電展特別與大型招聘平台Jobsdb及高才通人才服務協會合作，增設人才配對活動，助參展商招聘人才。求職者可以在展會第二日到場與正進行招聘的展商交流，應徵心儀職位。大會亦將舉辦多個分享會，由人力資源專家及科技界人士分享投身香港創科界須知事項等。



黃志光亦表示，展會亦設有一系列專題活動，扶助初創企業發展，包括香港科技創價大賽、企業啟導環節、初創投資項目對接會及初創企業介紹會等，讓參與香港國際創科展及春電展的初創企業向潛在買家和投資者推廣其產品及理念。



黃志光稱，香港國際創科展將舉辦一系列精彩的研討會，將邀請來自“非常法國，非凡創新”展團、政府資訊科技總監辦公室、上海市經濟和信息化委員會及不同創科企業的講者剖析最新創科趨勢。香港北京高校校友聯盟亦會舉辦首屆“香港世界青年科學大會”，將會匯聚頂尖創科人才及著名科學家，包括諾貝爾獎及圖靈獎得獎學者，探討大數據、人工智能、量子計算、生物、新材料等領域的重要議題，協助業界把握新一輪產業變革帶來的新機遇。

