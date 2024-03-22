“斯文有傳，學者有師”

中評社北京3月22日電／據新華每日電訊報導，我在南開大學求學、謀職二十多年的經歷中，有很多與前輩學人接觸的機會。他們的學問與修養，給我留下了深刻的印象。拙著《斯文有傳：南開園知見學人側記》，收錄的就是最近二十年間，我對這些學人的記錄與追憶。



其實，我這個記錄者只不過是一名“業餘”的文字工作者——我出生於廣西的一個壯族小山村，母語並非漢語；我是以一名理科生的身份考上大學的，在南開所學也不是文史哲類專業；在工作中，我的主要職責是學校報紙、網站的編輯，寫作也多是編輯的餘事。



不過，文字與寫作一直是我保持了多年的愛好。而讓我真正鬥膽想要把“副業”搞成“主業”，則要歸功於大學生涯。在人文氣息濃厚的南開園裡，我徹底把自己放飛成一個“文藝青年”：旁聽各種講座，選修各種文藝類通識課，參加各種文藝類社團……



在慶祝葉嘉瑩先生八十華誕的詩詞研討會上，我聽到葉先生說了這樣一段令我至今難以忘懷的話：“我覺得，我們國家、民族，現在雖然是日臻富強了，可是我常常想，我們在追求物質這方面的成就之外，我們民族的精神、國民的品質，也同樣是非常重要的……我們雖然生命是短暫的，但我們的感情、我們的理想、我們的希望、我們的追求是永遠的，我們詩歌的生命、我們中國文化的那個血脈的源流，這種精神是生生不已的。”這給了仿徨的我很大的鼓舞。



2005年的一天，我突然收到一個陌生人的郵件，轉發了一則南開大學官網校報編輯部招聘信息，並鼓勵我應聘。我滿懷興致地來到校報編輯部面試，很幸運地通過了初試。



實習之初的短短十來天，我竟參加了三個追思會：社會學家費孝通先生於4月24日逝世，哲學家劉文英先生於4月27日逝世，史學家王玉哲先生於5月6日逝世。追思會上，南開師生那種深切的悲痛與緬懷之情，真令我有泰山其頽、哲人其萎之感。因著這樣的經歷，早在工作之初，我便覺得大學裡的教師、學者，是非常值得去關注、記錄的對象。誠如南開校友、教育家梅貽琦先生所言：“所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。”

