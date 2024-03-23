香港國際創科展四月揭幕　參展國家倍增

香港國際創科展記者會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月23日電（記者 段曉魯）第二屆“香港國際創科展”4月將在灣仔香港會議展覽中心舉行。香港特別行政區政府與香港貿易發展局昨日下午舉行記者會，香港貿發局助理總裁古靜敏表示，“香港國際創科展”今年以“智慧創新 聯通世界”為主題，網羅全球新世代智慧解決方案及顛覆性創新科技，促進創科發展及跨領域合作，彰顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢。



香港貿發局助理總裁古靜敏表示，希望透過四個科技展，協助推動香港發展成為國際創科中心。國家以發展新質生產力為首要任務，將為香港創科和數碼經濟發展提供廣闊空間。‘香港國際創科展’不單展示各種創科成果，更同時匯聚香港、內地和東盟政府代表及不同科技領域的專家，探討科技和智慧城市發展的重要議題，全方位促進跨區域、跨行業合作，增強本地創科實力。



她表示，首屆“智慧照明博覽”展示智慧照明產品、解決方案和互聯照明技術，與其他科技展產生協同效應，促進智慧生活的發展。



政府資訊科技總監黃志光表示，人才是創科發展的重要資本，今屆“香港國際創科展”和春電展特別與大型招聘平台Jobsdb及高才通人才服務協會合作，增設人才配對活動，助參展商招聘人才。求職者可以在展會第二日到場與正進行招聘的展商交流，應徵心儀職位。大會亦將舉辦多個分享會，由人力資源專家及科技界人士分享投身香港創科界須知事項等。



據瞭解，香港貿發局在四月份舉行四大春季科技展，包括：香港國際春季燈飾展、智慧照明博覽、香港國際創科展、春季電子產品展，合共超過20個國家和地區約4300家展商參展。其中首屆“智慧照明博覽”將與第十五屆“香港國際春季燈飾展”率先在4月6至9日舉行，“香港國際創科展”及“春季電子產品展”，將在4月13至16日舉行。

