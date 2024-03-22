帽子歌后鳳飛飛遺愛人間　捐款助弱勢少年

鳳飛飛慈善基金會22日捐款給桃園市政府社會局，由市長張善政親自接受捐贈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月22日電（記者 盧誠輝）帽子歌后鳳飛飛慈善基金會今日舉辦捐贈儀式，共捐款新台幣26萬元給桃園市政府社會局社會救助金專戶，協助培植弱勢少年發展。中國國民黨桃園市長張善政代表市府出席接受捐贈，並回贈感謝狀給鳳飛飛慈善基金會。張善政感謝基金會讓鳳飛飛過世12年後仍能遺愛人間。



帽子歌后鳳飛飛慈善基金會今日在桃園市大溪區鳳飛飛故事館前舉辦捐贈儀式，包括張善政、桃園市政府社會局長陳寶民、國民黨桃園市議員李柏坊、鳳飛飛基金會執行長周詠淳與董事郭玫玲、桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧等與會。



張善政表示，鳳飛飛在世的時候是大家都非常喜歡的一個歌星。她的家鄉桃園大溪的鄉親都以她為傲。鳳飛飛生前才華洋溢，愛心滿滿，直到現在大家都還很懷念她。鳳飛飛逝世後便成立慈善基金會，讓她的大愛能繼續遺愛人間，感謝鳳飛飛慈善基金會熱心公益，捐款幫助弱勢少年。



桃園市社會局指出，“財團法人鳳飛飛慈善基金會”自2018年成立後，延續鳳飛飛生前熱心助人、關懷社會、體恤弱勢的精神，基金會積極關注桃園市社會福利需求，並關懷社會弱勢。這次響應公益捐款，希望藉此拋磚引玉做愛心，凝聚更多關懷公益的正向力量，為社會帶來更多的愛與溫暖。