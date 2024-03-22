李大維促兩岸用正面積極思維看待彼此

海基會22日下午召開第12屆董監事會第2次聯席會議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月22日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長李大維22日表示，他就任以來，各國駐台代表都曾來拜會，一在強調台灣位處國際重要航線等地緣價值的重要性。他再次誠懇呼籲，陸方以民為念，告別你死我活的零和鬥爭，共同翻開歷史新篇章。



李大維以日前是24節氣的“春分”為例說，過了春分，白晝漸長，春風再起，正是播種耕耘的好時期，而台灣即將進入一個新的時代，兩岸雙方都應該用正面積極的思維看待彼此，揚棄刻板印象，共同播下和平的種子，以互信灌溉、善意耕耘，和平雙贏的花朵終將綻放。



海基會22日下午召開第12屆董監事會第2次聯席會議，由海基會董事長李大維主持，海基會副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄，海基會副董事長、陸委會副主委兼發言人詹志宏，海基會副董事長兼秘書長邱垂正，陸委會副主委梁文傑等人出席。



李大維致詞時表示，今天是海基會今年第一次召開董監事會議，過去一年海基會各類服務案件數量大幅增長，2023年累計36萬5538件，較2022年增加55.3%。海基會無論是在協處兩岸人身安全緊急事件、關懷兩岸青年學子、強化台商子女認同感、加強聯繫互動、協助台商永續經營、關懷兩岸婚姻家庭、協助解決問題、研析兩岸情勢、增進各界對兩岸關係的認識、持續提升資訊安全防護能力、在政府授權下，適時與陸方有關部門溝通等，每一件涉及兩岸人民權利與福祉的工作，都抱持全力以赴的態度。



李大維說，去年底G7領袖會談後的聲明中，重申台海和平穩定，及和平解決的重要性，對於國際社會安全與繁榮不可或缺。他從去年就任海基會董事長以來，各國駐台代表如美國、加拿大、澳洲、韓國、新加坡等都曾來拜會，除了對台灣的民主發展與經濟繁榮表達高度肯定外，也都一再強調台灣的高科技產業量，及位處國際重要航線等地緣價值的重要性。



李大維指出，這也是他多次透過各種場合呼籲陸方以民為念、人民優先，告別你死我活的零和鬥爭，追求相互成就的合作關係。在不設置任何政治前提的基礎上，雙方務實的互相溝通，以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸和平穩定的共存之道。他願意再次地誠懇呼籲，我們能夠共同的翻開歷史的新篇章，這不僅是兩岸人民共同的利益所在，也是國際社會的殷切期盼。



李大維表示，近期在金馬外海發生多起兩岸人民的意外事故，兩岸政府都在第一時間全力搶救，不放棄任何援救的機會，不管當事人當下所從事的行為是否合法，我們都以拯救生命為首要任務，人道考量絕對是首要原則，相關的責任歸屬都有待司法機關的調查，相信最終都能夠透過溝通協調來解決。



李大維說，事實上，30多年來，兩岸針對事務性議題已建立制度化的聯繫機制，奠定雙方交流互動的基礎，陸方應該珍惜這得來不易的成果，我們也樂於運用現有的機制，務實溝通化解歧見。



李大維指出，日前是24節氣的春分，這一天日夜對分，過了春分，白晝漸長，夜晚漸短，陽光和煦，春風再起，這正是播種耕耘的好時期。台灣即將進入一個新的時代，兩岸雙方都應該用正面積極的思維看待彼此，揚棄刻板印象，共同播下和平的種子，用互信灌溉、用善意耕耘，和平雙贏的花朵終將綻放。