劉建超分別會見美國和布隆迪客人

中評社北京3月22日電／據新華網報導，3月22日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京分別會見美中貿易全國委員會會長艾倫和由總書記恩迪庫里約率領的布隆迪保衛民主全國委員會－保衛民主力量幹部考察團，就加強交流合作、促進雙方關係發展等交換意見。