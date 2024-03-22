NCC罰中天又敗訴　陳耀祥與葉元之激辯

藍委葉元之質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月22日電（記者 俞敦平）針對中天新聞“鳳凰雲”案，通訊傳播委員會（NCC）再度敗訴一事，中國國民黨“立委”葉元之22日下午質詢主委陳耀祥，但陳多次打斷葉元之的發言，葉必須請“立法院長”韓國瑜維持秩序。



但在短暫的安靜之後，陳耀祥又不停的大聲插話打斷葉元之，引得葉痛批他，如果打詐的決心跟關電視台的決心一樣高，台灣詐騙會少很多。雙方最後一路吵到質詢時間結束，仍沒停止互相大聲爭論。



“行政院長”陳建仁22日下午率相關部會首長赴“立法院”施政報告及備詢。



中天新聞台於2019年報導“鳳凰展翅雲”新聞，被NCC開罰新台幣40萬元。中天不服提起行政訴訟。台北高等行政法院於2024年3月14日再次宣判，確認NCC的裁罰無理，這是中天對NCC的第16次勝訴。



葉元之以此案詢問陳耀祥，陳耀祥不等葉元之問完，直接插話並高聲的認敗訴的事實，強調訴訟仍在進行中，並未有最終判決。



此時雙方的對話迅速升級，開始互相打斷對方的發言，情緒激動地高聲辯駁。葉元之試圖追問訴訟費用的承擔者，並質疑陳耀祥對於鳳凰雲案件的立場，指出陳耀祥曾將其描述為前朝政府的決定。這一點在記者的提問中被提及，但陳耀祥似乎避免直接回應。



由於陳耀祥不斷的打斷發言，葉元之請韓國瑜維持秩序。韓國瑜不得不暫停會議時間，讓葉元之完成發言。葉元之繼續追問陳耀祥對於鳳凰雲案件的看法，並指出若NCC敗訴，陳耀祥是否願意承擔責任。



儘管經過韓國瑜一度的維持秩序，陳耀祥仍在質詢過程中不停地打斷葉元之的發言。引來葉元之痛批陳耀祥對於政府機關敗訴的態度，指出若陳耀祥對於打擊詐騙的決心，如同關閉電視台時那般堅定，台灣的詐騙案件將會減少。這場辯論在質詢時間結束時仍未平息，雙方持續的爭論著。